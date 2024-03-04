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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

В Конгрессе обнародовали проекты, которые могут предотвратить частичный шатдаун

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Лидеры Конгресса США в воскресенье обнародовали двухпартийные законопроекты о финансировании части правительственных учреждений, направленные на предотвращение надвигающейся угрозы их закрытия менее чем за неделю, сообщила газета The Hill.

Эти законопроекты в случае их принятия позволят выделить до конца финансового года $450 млрд на деятельность министерств сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и городского развития, по делам ветеранов, юстиции, торговли и энергетики.

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер после обнародования пакета законопроектов заявил, что обе партии смогли достичь компромисса в области финансирования, который позволит "правительству работать без сокращений".

Со своей стороны республиканцы, которые добиваются сокращения федеральных расходов, заявляют о "выигрыше", рекламируя сокращение финансирования Агентства по охране окружающей среды, Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, а также ФБР, пишет издание.

Оно обращает внимание, что республиканцы также приветствовали изменения, направленные на усиление надзора за иностранным владением сельскохозяйственными землями и предотвращение "продажи нефти из стратегического нефтяного резерва Китаю".

"Даже при разделенном правительстве и исторически небольшом большинстве в палате представителей республиканцы упорно трудились, чтобы успешно изменить политику и приоритеты расходов федерального правительства (...) 2023 финансового года, американские налогоплательщики выиграют от этого", - заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Президент США Джозеф Байден в начале марта подписал временный бюджет правительства, что позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы, сообщает Белый дом.

Законопроект ранее поддержали обе палаты американского Конгресса.

Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.

Джозеф Байден Конгресс США
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