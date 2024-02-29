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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Палата представителей США одобрила продление финансирования правительства во избежание шатдауна

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала законопроект о продлении временного финансирования правительства до 8 и 22 марта, чтобы предотвратить приостановку его работы (шатдаун).

Согласно результатам голосования, 320 представителей выступили за продление финансирования, 99 проголосовали против.

Трансляцию голосования вели американские СМИ.

Теперь законопроект направят на рассмотрение в сенат. В случае утверждения сенаторами, документ подпишет президент США Джо Байден.

Ранее в четверг американские СМИ сообщили, что лидеры Конгресса договорились о продлении государственного финансирования. Конгрессмены среди прочего согласились, что необходимо продолжить финансирование части правительственных учреждений до 8 марта, остальных - до 22 марта.

Договоренность о предотвращении шатдауна не включает финансирование границы и иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В январе Байден во избежание шатдауна подписал закон о продлении временного финансирования правительства до марта. Документ предусматривает финансирование некоторых учреждений до 1 марта, других ведомств - до 8 марта.

В октябре Байден направил в Конгресс запрос на дополнительную помощь Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, глава Белого дома запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США запросил у Конгресса $106,7 млрд.

Демократы и республиканцы Конгресса не могли прийти к консенсусу по этому вопросу. В феврале сенат проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд. Байден одобрил это решение и призвал палату представителей "безотлагательно приступить к его рассмотрению". Однако многие республиканцы в палате довольно холодно относятся к идее выделения крупных средств для Украины; нет гарантий, что они согласятся утвердить помощь Киеву без одновременного решения по миграционной проблеме.

Джо Байден Палата представителей США Конгресс
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