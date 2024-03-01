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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Байден подписал закон о продлении временного финансирования администрации США

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу подписал закон о продлении временного финансирования правительства до конца марта во избежание приостановки его работы (шатдауна).

"Президент подписал "Продление действия Закона о постоянных ассигнованиях и других вопросах", который предусматривает выделение ассигнований федеральным агентствам на осуществление проектов и мероприятий", - говорится в сообщении Белого дома.

Предусмотрено продление финансирования ряда учреждений по четырем из 12 годовых законопроектов об ассигнованиях до 8 марта 2024 года; что касается остальных органов федеральной власти, им выделяют средства до 22 марта.

Сенат и палата представителей в четверг одобрили этот законопроект.

Ранее сообщалось, что до 8 марта сохранится финансирование министерств сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и городского развития, по делам ветеранов, энергетики, юстиции, торговли, энергосбережения и других ведомств.

До 22 марта законодатели должны были определиться с финансированием Пентагона, законодательной ветви власти и зарубежных операций на 2024-й финансовый год, а также министерств труда, здравоохранения и социальных служб, образования, государственной и внутренней безопасности.

Договоренность о предотвращении шатдауна не включает финансирование границы и иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В то же время, отмечают СМИ, вопрос о том, как будет осуществляться финансирование администрации до конца года, остается открытым.

В январе Байден во избежание шатдауна подписал закон о продлении временного финансирования администрации до 1 и 8 марта.

США Джо Байден Белый дом Конгресс
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