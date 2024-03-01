В партии Пашиняна обеспокоены присутствием пограничников ФСБ в аэропорту "Звартноц"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Политическая команда партии премьера Армении Никола Пашиняна обеспокоена присутствием представителей Пограничной службы ФСБ России в ереванском международном аэропорту "Звартноц", заявил на брифинге секретарь парламентской фракции правящей партии "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

"Да, нас этот вопрос беспокоит, как и большинство нашей общественности. Этот вопрос находится в повестке нашей политической команды", - сказал он, отвечая на вопрос о присутствии российских пограничников в аэропорту "Звартноц".

По его словам, сейчас по этому вопросу "ведутся обсуждения", по их результатам, когда будут приняты решения, будет официальное сообщение. Раскрывать детали дискуссии он не стал и не ответил на вопрос, ведутся ли обсуждения с российской стороной.

Глава комиссии парламента Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян заявил на брифинге 1 марта, что с Россией у Армении существует "достаточно широкая договорно-правовая база, но в некоторых случаях конкретика может отсутствовать".

"Кажется, мы фиксируем реальность, что аэропорт "Звартноц" в правовом плане рассматривается как пограничный пункт, но не является фактической границей Армении, и в этом случае мы нуждаемся в отдельных регулировках и, кажется, в этом смысле никаких дополнительных регулировок не было", - сказал он.

"Однозначно, что пограничный контроль воздушных узлов Армении должны осуществлять представители государственных органов Армении", - отметил Варданян.

В конце февраля спикер парламента Армении Ален Симонян на брифинге для журналистов выразил мнение, что деятельность Погранвойск ФСБ России в ереванском международном аэропорту "Звартноц" должна быть прекращена.

"Считаю, что будет правильным, если они (российские пограничники - ИФ) оттуда выйдут", - сказал он.

По его словам, Армения в состоянии сама контролировать и защищать свои границы. "Мы сами защитим границы своей страны. И я не уверен, что они (российские пограничники - ИФ) защитят наши границы", - заявил глава парламента Армении.