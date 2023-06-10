Армения заявила об отсутствии договоренности о российском контроле путей к Нахичевани

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Договоренность о контроле Россией транспортного сообщения по армянской территории между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой не достигнута, заявили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

"В ходе обсуждений трехсторонней рабочей группы (на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана - ИФ), в том числе на последней встрече (2 июня в Москве - ИФ), такой договоренности не было достигнуто. Позиция Армении была и остается в том, что пути, предусмотренные пунктом 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, действуют под суверенитетом и юрисдикцией сторон, на принципе взаимности", - сообщили в офисе Григоряна армянскому госинформагентству "Арменпресс".

4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван отказался от контроля за транспортным сообщением пограничной службой ФСБ РФ при будущем разблокировании экономических и транспортных связей с Азербайджаном.

"По части разблокирования есть одна важная деталь, которая, думаю, уже понятна для всех вовлеченных партнеров. Полный контроль за границами, контроль за пограничными службами будет осуществлять Армения. То есть, разблокирование в контексте Армении означает, что только Армения будет осуществлять пограничную службу", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армения.

В подписанном 9 ноября 2020 года главами Армении, РФ и Азербайджана заявлении среди прочего отмечалось: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России".

По словам Григоряна, "позиция Армении очень ясна". "Надеюсь, что (Азербайджан и Россия - ИФ) приняли к сведению и на основе этого принципа будут продвигаться вперед", - отметил он.

2 июня в Москве состоялась встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, по итогам которой вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что "констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения". "В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз", - отметил Оверчук.