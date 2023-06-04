Армения отказалась от контроля ФСБ за транспортным сообщением при разблокировании связей с Азербайджаном

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Армения отказалась от контроля за транспортным сообщением пограничной службой ФСБ России при будущем разблокировании экономических и транспортных связей с Азербайджаном, сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"По части разблокирования есть одна важная деталь, которая, думаю, уже понятна для всех вовлеченных партнеров. Полный контроль за границами, контроль за пограничными службами будет осуществлять Армения. То есть, разблокирование в контексте Армении означает, что только Армения будет осуществлять пограничную службу", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армения.

В подписанном 9 ноября 2020 года главами Армении, России и Азербайджана заявлении, в частности, отмечалось: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России".

По словам Григоряна, "позиция Армении очень ясна".

"Надеюсь, что (Азербайджан и Россия - ИФ) приняли к сведению и на основе этого принципа будут продвигаться вперед", - отметил Григорян.

2 июня в Москве состоялась встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, по итогам которой вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что "констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения". "В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз", - отметил Оверчук.