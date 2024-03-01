Стубб вступил в должность президента Финляндии

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии состоялась церемония инаугурации нового президента страны Александра Стубба, победившего на выборах 11 февраля.

"Внешняя политика Финляндии основана на демократии, верховенстве закона и правах человека. В то же время политика безопасности Финляндии основана на реализме", - заявил Стубб, выступая в пятницу в парламенте с инаугурационной речью.

Он отметил, что для Финляндии после вступления в НАТО наступает новая эра.

"Мир кажется хаотичным, но нет смысла отчаиваться. (...) Мир меняется, и мы пока не знаем, к чему это приведет (...) Мы должны быть бдительными по мере того, как строится новый мировой порядок", - сказал Стубб.

Он констатировал, что "отношения с Россией разорваны". "То, что должно было нас сблизить, например, свобода передвижения и торговли, теперь разорвано на части", - заявил Стубб.

Вместе с тем, он отметил, что "большие мировые вызовы не могут быть решены только с теми странами, которые с нами согласны".

"Страх - это наихудший из возможных ориентиров для политики. Финляндия должна сохранить общество, основанное, среди прочего, на доверии, справедливости, духе общности и свободе слова", - заявил Стубб.

Он предостерег общество от поляризации и пообещал защищать демократию, свободу слова и верховенство закона.

Дав, согласно Конституции Финляндии, торжественное обещание президента, Стубб официально приступил к исполнению обязанностей главы государства.

Затем Стубб вместе с уже бывшим главой государства Саули Ниинистё, за которым пожизненно сохраняется звание "президент", отправился в Президентский дворец.

Там дипломатический корпус, правительство и высшие должностные лица поблагодарят Ниинистё и поприветствуют президента Стубба. От имени дипломатов выступит дуайен дипкорпуса посол Хорватии Йосип Булевич. С правительственной речью выступит премьер-министр Петтери Орпо.

В Финляндии 11 февраля состоялся II тур президентских выборов, в котором участвовали Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. По итогам выборов Стубб был избран президентом на шестилетний срок. Он стал 13-м президентом в истории Финляндии.

Финляндия избрала нового президента в первый раз после вступления в НАТО в апреле 2023 года. В отличие от глав государств многих других стран Запада, в Финляндии президент играет важную роль в выработке и реализации внешней политики. Он представляет страну в НАТО и возглавляет Силы обороны Финляндии.

Стубб родился 1 апреля 1968 года. Воспитывался в финско-шведской семье, владеет, кроме финского, также шведским, английским, французским, немецким языками. Имеет ученую степень доктора философии. Член Национальной Коалиционной партии. Женат на англичанке Сюзан Иннес-Стубб. В семье двое детей 2001 и 2004 года рождения.

Стубб занимал ряд министерских постов в нескольких правительствах страны. После назначения главой МИД в 2008 году проявил себя активным сторонником НАТО, в то время как большинство населения тогда не поддерживало членство в альянсе. В 2014-2015 годах возглавлял кабинет министров Финляндии. В 2017 году заявил, что навсегда уходит из политики. После этого был занят в банковской сфере, до последнего времени работал профессором в университете ЕС во Флоренции (Италия). Однако в 2023 году неожиданно для многих заявил о претензиях на пост главы государства.

После избрания Стубб заявил о желании продолжать курс своего предшественника Ниинистё. В ходе предвыборной кампании он неоднократно подчеркивал свой опыт в сфере международной политики, проявил себя как активный сторонник евроатлантического и антироссийского курса. Выказывался против членства России в Совете безопасности ООН, за отказ от полноценных дипломатических и политических отношений с Москвой на фоне российской спецоперации на Украине. Поддерживал конфискацию замороженных на Западе активов России в пользу Украины.

Стубб подчеркивал, что Финляндия вступала в НАТО без предварительных условий, и он бы приветствовал союзные войска в своей стране, но считает нереалистичным, что сюда на постоянной основе придут союзные силы.

В Кремле после выборов в Финляндии выразили надежду, что новый президент этой страны будет получать полную информацию о ситуации и станет более сбалансированно относиться к развитию двусторонних отношений с Россией.

"Каждый раз обычно мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития наших двусторонних отношений. К сожалению, эту часть стандартной фразы мы в данном случае использовать не можем, ибо заранее обозначена позиция на исключение какого-либо диалога даже и тем более развития наших двусторонних отношений", - сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.