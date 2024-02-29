Президент Финляндии не обеспокоен планируемым увеличением группировок войск РФ

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё не видит повода для беспокойства в связи с планами РФ нарастить группировки войск на западном направлении из-за вступления его страны и Швеции в НАТО.

Комментируя высказывания президента России Владимира Путина в ежегодном послании о том, что Россия нарастит свои войска на западном направлении из-за членства Финляндии и Швеции в НАТО, он сказал, что "это то, о чем он говорил со мной с 2012 года, а может быть и раньше". "Таково их восприятие своих потребностей. Но мы знали об этом, и я не думаю, что это повод для беспокойства", - отметил Ниинистё в четверг в ходе своей последней пресс-конференции на посту главы государства (в пятницу на этот пост заступит Александр Стубб - ИФ).

Говоря о возможности отправки войск Запада на Украину, он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал не просто риторическое предложение. "Он (Макрон) задал такой вопрос, это была не просто риторика", - сказал Ниинистё и отметил, что Украина напрямую не запрашивала наземные войска.

"Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что, по крайней мере, Финляндия не пошлет войска", - подчеркнул Ниинистё.

Он также сказал, что не видит угрозы использования Россией ядерного оружия в случае задействования сил НАТО на Украине. "Время от времени Россия упоминает ядерное оружие. К этому нужно относиться с соответствующим скептицизмом. Они словесно используют все, что могут", - отметил Ниинистё.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному собранию, заявил, что Россия нарастит группировки войск на западном направлении. "Серьезно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии", - сказал глава государства.