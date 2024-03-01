Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Что произошло за день: пятница, 1 марта

Похороны Навального, указ о военных сборах граждан в запасе, запуск кадровой программы для участников СВО

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

- Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. До погребения прошла церемония отпевания в Храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьине.

- Открыта вакансия на должность председателя Верховного суда России. Последний день приема документов - 22 марта. Председатель ВС назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента.

- Кадровая программа "Время героев" для участников СВО стартовала 1 марта. Заявки принимаются через сайт программы, ее цель - подготовка руководителей из числа действующих и бывших военных, которые в будущем могли бы работать в госкомпаниях, органах государственной и муниципальной власти.

- Болгария прекращает импорт нефти из России, досрочно отказываясь от действующего для нее до конца 2024 года освобождения от запрета на ввоз этого энергоресурса.

- Агентство по страхованию вкладов с 29 февраля выплатило вкладчикам Киви банка 880,3 млн рублей. Эта сумма составляет 20% от всего объема страховой ответственности АСВ перед вкладчиками банка (4,3 млрд руб.).

- Александр Стубб вступил в должность президента Финляндии.

- Крупную партию кокаина нашли в бананах в порту Петербурга. Стоимость наркотика на черном рынке превышает 165 млн рублей, сообщила пресс-служба ФТС.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Людмила Улицкая признана иноагентом

Людмила Улицкая признана иноагентом

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Новые инициативы из послания президента могут потребовать 5,7 трлн рублей из бюджета

Набиуллина обеспокоена качеством передаваемых банками в БКИ данных

Набиуллина обеспокоена качеством передаваемых банками в БКИ данных

Банк России предложил значительно повысить штрафы за мисселинг

"Газпром" продает активы в Северном море

Песков отметил, что контуры реформы налогообложения появятся в ближайшее время

Песков раскритиковал слова шефа Пентагона о конфликте НАТО-РФ в случае поражения Киева

Песков раскритиковал слова шефа Пентагона о конфликте НАТО-РФ в случае поражения Киева

Песков напомнил об ответственности за участие в несанкционированных акциях

ВТБ сохраняет пакет в "Яндексе" и ждет роста его стоимости

ВТБ сохраняет пакет в "Яндексе" и ждет роста его стоимости
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });