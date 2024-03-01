Что произошло за день: пятница, 1 марта

Похороны Навального, указ о военных сборах граждан в запасе, запуск кадровой программы для участников СВО

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

- Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. До погребения прошла церемония отпевания в Храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьине.

- Открыта вакансия на должность председателя Верховного суда России. Последний день приема документов - 22 марта. Председатель ВС назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента.

- Кадровая программа "Время героев" для участников СВО стартовала 1 марта. Заявки принимаются через сайт программы, ее цель - подготовка руководителей из числа действующих и бывших военных, которые в будущем могли бы работать в госкомпаниях, органах государственной и муниципальной власти.

- Болгария прекращает импорт нефти из России, досрочно отказываясь от действующего для нее до конца 2024 года освобождения от запрета на ввоз этого энергоресурса.

- Агентство по страхованию вкладов с 29 февраля выплатило вкладчикам Киви банка 880,3 млн рублей. Эта сумма составляет 20% от всего объема страховой ответственности АСВ перед вкладчиками банка (4,3 млрд руб.).

- Александр Стубб вступил в должность президента Финляндии.

- Крупную партию кокаина нашли в бананах в порту Петербурга. Стоимость наркотика на черном рынке превышает 165 млн рублей, сообщила пресс-служба ФТС.