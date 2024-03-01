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Маск просит суд запретить OpenAI зарабатывать на искусственном интеллекте

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Миллиардер и бывший член совета директоров разработавшей чат-бота ChatGPT американской компании OpenAI Илон Маск подал в суд Сан-Франциско иск против нее, ее главы Сэма Альтмана и президента Грегори Брокмана, пишет MarketWatch.

Маск, стоявший у истоков OpenAI, обвиняет ответчиков в нарушении условий договора и недобросовестном ведении бизнеса.

Как говорится в иске, подписанное Маском, Альтманом и Брокманом соглашение о создании OpenAI предполагало, что структура будет некоммерческой и займется разработкой универсального искусственного интеллекта (УИИ, компьютерная программа с интеллектом на уровне человеческого - ИФ) "на благо человечества", причем технология будет иметь открытый исходный код (open source).

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Однако внутреннее устройство лежащей в основе ChatGPT и демонстрирующей возможности УИИ большой языковой модели GPT-4 "удерживалось и удерживается в строжайшем секрете", отмечает Маск. По его словам, оно известно лишь самой OpenAI и предположительно Microsoft Corp. которая инвестировала в эту компанию около $13 млрд.

Миллиардер также назвал OpenAI де-факто подразделением Microsoft.

"При новом совете директоров она (OpenAI - ИФ) не просто разрабатывает, но оптимизирует УИИ, чтобы максимизировать прибыль для Microsoft, а не принести пользу человечеству, - отмечается в иске. - Ее технологии, включая GPT-4, имеют закрытый исходный код, что прежде всего служит собственным коммерческим интересам Microsoft".

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В ноябре прошлого года Альтман был уволен с поста главы OpenAI и исключен из ее совета директоров с формулировкой, что он "не был последовательно честен", однако менее чем через две недели вновь стал ее CEO. Совет директоров был обновлен, но он не вошел в его состав.

По мнению Маска, совет был обновлен при участии Microsoft, которая настояла на отставке членов, выступавших за увольнение Альтмана. Сейчас в него уже не входят ученые и исследователи, которые разбираются в искусственном интеллекте, приводит слова миллиардера Courthouse News Service.

Конфликт между Альтманом и прежним составом совета был связан с разработкой GPT-4 и следующей потенциальной версией УИИ, которая может поставить под угрозу общественную безопасность, говорит Маск.

Microsoft в 2020 году получила эксклюзивные права на предшественницу GPT-4 - модель GPT-3. При этом технологический гигант также заявляет права на GPT-4 и утверждает, что она не достигла уровня УИИ, подтверждение которого создало бы сложности с ее лицензированием.

Благодаря влиянию Microsoft на Альтмана и совет директоров OpenAI они не объявят GPT-4 универсальным искусственным интеллектом, что позволит оставить технологию закрытой и извлекать из нее прибыль, отмечает Маск.

Миллиардер просит суд запретить Альтману, Брокману, OpenAI и Microsoft, которая не входит в число ответчиков по его иску, зарабатывать на УИИ и требует возвращения OpenAI к принципу open source.

OpenAI появилась в 2015 году как некоммерческая исследовательская лаборатория и в 2020 году открыла бизнес-подразделение. Маск ушел из нее в 2018 году.

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