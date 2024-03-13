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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Чернышенко заявил, что треть российских компаний уже используют ИИ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Треть компаний в РФ уже используют для решения своих рабочих задач технологии искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Треть российских компаний используют ИИ для рабочих задач уже прямо сейчас. И, по мнению президента, которое он высказал как раз на (форуме) AI Journey, технологии ИИ особенно важны, так как они открывают возможность повышения эффективности во всех сферах, ведь ИИ - это сквозная технология. Мы делаем ставку на ИИ как на основной драйвер технологической независимости в ближайшие несколько лет, поскольку это тоже прямое поручение президента", - сказал Чернышенко в среду на Дне искусственного интеллекта на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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Вице-премьер напомнил, что согласно принятой ранее обновленной Стратегии развития ИИ, к 2030 году во всех субъектах России должна быть внедрена эта технология при оказании социальных услуг, а также в других сферах.

Чернышенко напомнил, что "прошлый год в России да и вообще во всем мире стал годом искусственного интеллекта, и главным словом 2023 года стало слово "нейросеть". "В 2023 году случился бум генеративного ИИ, и ChatGPT набрал 1 млн пользователей всего лишь за пять дней. Русские умельцы его сделали, и Kandinsky 2.1 от Сбера набрал ещё большую цифру, но за четыре дня", - отметил он.

По его словам, благодаря ИИ и повсеместному развитию технологий становится возможным переход "от экономики дефицита к экономике изобилия". "Мы всё ждём наступления этого изобилия с помощью ИИ, и он в связке с другими технологиями, действительно, снизит стоимость практически всех товаров, поскольку затраты на их производство и производство множества благ и услуг, действительно, будут снижаться",- сказал Чернышенко.

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Вице-премьер считает, что "изобилие формируется уже сейчас".

"Ценная информация - музыка, видео, книги, идеи и умные советы в чат-ботах, доступ к которым раньше был либо ограничен, либо дорогим, - сегодня находится, и её можно очень элегантно использовать. И сегодня в распоряжении человечества примерно в триллион раз больше вычислительных мощностей, чем 40 лет назад", - сказал он.

Дмитрий Чернышенко
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