Что случилось этой ночью: суббота, 2 марта

Израиль мешает доставке гумпомощи в Газу, Байден подписал закон о продлении финансирования администрации США, Улицкую признали иноагентом

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Джо Байден подписал закон о продлении временного финансирования правительства. Ряду правительственных учреждений выделят средства до 8 марта 2024 года, остальным - до 22 марта.

- Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу, сообщил CNN со ссылкой на источники и документы. Среди товаров и предметов, которые, по данным канала, чаще всего не пропускают в анклав, - анестетики, аппаратура для наркоза, кислородные баллоны, аппараты искусственной вентиляции легких и системы фильтрации воды.

- Писательница Людмила Улицкая признана в РФ иноагентом. В соответствующий реестр также внесены публицист Сергей Медведев, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека "Мемориал" и благотворительный фонд "Нужна помощь".

- Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Уго Умберу в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае.