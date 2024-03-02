Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Что случилось этой ночью: суббота, 2 марта

Израиль мешает доставке гумпомощи в Газу, Байден подписал закон о продлении финансирования администрации США, Улицкую признали иноагентом

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Джо Байден подписал закон о продлении временного финансирования правительства. Ряду правительственных учреждений выделят средства до 8 марта 2024 года, остальным - до 22 марта.

- Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу, сообщил CNN со ссылкой на источники и документы. Среди товаров и предметов, которые, по данным канала, чаще всего не пропускают в анклав, - анестетики, аппаратура для наркоза, кислородные баллоны, аппараты искусственной вентиляции легких и системы фильтрации воды.

- Писательница Людмила Улицкая признана в РФ иноагентом. В соответствующий реестр также внесены публицист Сергей Медведев, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека "Мемориал" и благотворительный фонд "Нужна помощь".

- Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Уго Умберу в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умерла дизайнер Айрис Апфель

Обострение палестино-израильского конфликта

CNN сообщает, что Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу

CNN сообщает, что Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу

Байден подписал закон о продлении временного финансирования администрации США

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против РФ

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против РФ

Число нефтегазовых буровых в мире в феврале выросло 2-й месяц за счет Канады

Число нефтегазовых буровых в мире в феврале выросло 2-й месяц за счет Канады

Канада запретила косвенный импорт российских алмазов массой свыше карата

Маск просит суд запретить OpenAI зарабатывать на искусственном интеллекте

В Париже задержали 66 фермеров на не согласованной с властями демонстрации

В Париже задержали 66 фермеров на не согласованной с властями демонстрации

Глава Минфина США не считает замороженные активы РФ альтернативой помощи Киеву

Стубб вступил в должность президента Финляндии

Стубб вступил в должность президента Финляндии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });