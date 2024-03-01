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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Людмила Улицкая признана иноагентом

Людмила Улицкая признана иноагентом
Людмила Улицкая
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минюст РФ в пятницу включил в реестр иностранных агентов писательницу Людмилу Улицкую и режиссера Илью Хржановского.

"Л.Е. Улицкая участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", - говорится в сообщении министерства.

Минюст заявил, что "И.А. Хржановский распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов".

Также в реестр внесены публицист Сергей Медведев, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека "Мемориал", а также благотворительный фонд "Нужна помощь".

По данным Минюста, Улицкая, Хржановский и Медведев проживают за пределами России.

Людмила Улицкая Илья Хржановский Сергей Медведев
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