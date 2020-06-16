Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении Apple

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) начала два официальных антимонопольных расследования в отношении американской Apple Inc, в рамках которых намерена оценить возможное нарушение компанией правил конкуренции в сервисах Apple Pay и App Store.

После предварительной оценки ситуации у регулятора появились опасения, что "условия интеграции сервиса Apple Pay в приложения продавцов для оплаты товаров и услуг могут нарушать конкуренцию и ограничивать покупательский выбор, а также инновации", говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Как оказалось, Apple ставит условия того, каким образом Apple Pay должен использоваться в мобильных приложениях продавцов, а также на их веб-сайтах, - заявила исполнительный зампредседателя ЕК Маргрет Вестагер. - Кроме того, компания резервирует за Apple Pay выполнение функции оплаты в одно касание в iPhone".

"Очень важно, чтобы действия Apple не лишали клиентов преимуществ, которые несет в себе использование новых платежных технологий, - отметила она. - В связи с этим приняли решение более внимательно оценить практики Apple Pay, а также их влияние на конкуренцию".

В том случае, если регулятор сочтет Apple виновной, компании придется выплатить штраф в размере до 10% годовой выручки, а также изменить деловые практики.

Второе расследование, о котором ЕК объявила во вторник, касается потенциального нарушения Apple правил конкуренции Евросоюза в части использования разработчиками магазина приложений App Store. В частности, регулятор проверит жалобы на то, что Apple ограничивает возможность продвижения в App Store конкурирующих сервисов.

Расследование начато Еврокомиссией в ответ на жалобы, поступившие от шведского музыкального стримингового сервиса Spotify Technology, а также сервиса электронных и аудиокниг, отмечается в заявлении регулятора.