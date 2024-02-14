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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Песков сказал, что вопросы обмена заключенными между РФ и США "любят тишину"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вопросы обмена заключенными между РФ и США не предполагают публичности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что тот 12 февраля провел телефонный разговор с осужденным в РФ Полом Уиланом.

На просьбу уточнить, является ли этот телефонный разговор свидетельством каких-то действий в направлении обмена, Песков заявил следующее: "Я не могу этого сказать".

"Я хочу вам напомнить слова президента Путина в его недавнем интервью (Такеру Карлсону - ИФ), что эти дела любят тишину, они могут решаться только в тишине", - продолжил он. "В наших интересах, в интересах американской стороны, в интересах фигурантов лучше, чтобы все это решалось в тишине", - подчеркнул Песков.

13 февраля Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел телефонный разговор с Уиланом. "Так получилось, что вчера я поговорил по телефону с Полом Уиланом. Мы каждый день продолжаем прилагать активные усилия по возвращению Пола домой", - заявил Блинкен, выступая в Вашингтоне.

По его словам, Вашингтон не оставит этих усилий до тех пор, пока Уилан, а также задержанный в РФ гражданин США Эван Гершкович и "другие незаконно задержанные американцы" не вернутся на родину.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). 15 июня 2020 года он был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения. Свою вину он не признает. Американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима № 17.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ 29 марта прошлого года. По данным ведомства, журналист The Wall Street Journal, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Дмитрий Песков США Энтони Блинкен Пол Уилан Владимир Путин
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