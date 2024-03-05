Боррель констатировал отсутствие консенсуса в ЕС о судьбе доходов от активов РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если бы государствам Евросоюза удалось договориться об использовании замороженных активов России, то Евросоюз смог бы направить эти средства для усиления оборонно-промышленной базы Украины.

"Но для этого нам нужно соглашение на уровне государств-членов, принятое единогласно на основе предложения, сделанного в рамках совместной политики безопасности и обороны Европейского союза", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе во время презентации вместе с Еврокомиссией Европейской оборонно-промышленной стратегии и Европейской программы оборонной промышленности (EDIP).

Бюджет этой программы предусматривает, помимо прочего, расширение оборонно-промышленного сотрудничества ЕС с Украиной и поддержку развития украинской оборонной технологической и промышленной базы.

"Между государствами-членами нет согласия (об использовании активов РФ - ИФ)", - продолжил Боррель.

Для принятия такого решения, добавил он, ему как высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны надлежит сделать Совету Евросоюза соответствующее предложение и, поскольку речь идет об аспекте ограничительных мер против России, получить единогласную поддержку.

"Я сделаю это, когда буду уверен, что государства-члены готовы согласиться с этим предложением. В настоящее время этого нет. Мы продолжаем обсуждения, мы достигли согласия об определении ресурсов, об их отдельном хранении", - объяснил глава европейской дипломатии.

При этом он уточнил, что речь не идет о конфискации российских активов. "Наши обсуждения касаются доходов, генерируемых этими активами. Не самого капитала, а дохода с него", - сказал Боррель.

Совет ЕС объявил 12 февраля 2024 года о решении, разъясняющем обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Банка России, которые были заморожены вследствие ограничительных мер ЕС.

Принятое решение, сообщалось в коммюнике совета, "разъясняет правовой статус доходов, получаемых центральными депозитариями в связи с владением российскими иммобилизованными активами, и устанавливает четкие правила для лиц, владеющих ими".

В частности, совет постановил, что "центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно".

Кроме того, этим депозитариям запрещается распоряжаться полученной прибылью.