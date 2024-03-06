Politico сообщило о разногласиях США и ЕС в споре о судьбе замороженных активов РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - США и Евросоюз не могут договориться о том, как использовать заблокированные российские активы в связи ситуацией на Украине: Вашингтон настаивает на полной конфискации средств, а страны Евроcоюза хотят использовать только доходы от активов, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Высокопоставленный сотрудник администрации Джо Байдена сообщил изданию, что по этому вопросу возникла напряженность между США и некоторыми европейскими союзниками.

Еврокомиссия настаивает на использовании исключительно доходов от замороженных средств России, а не на конфискации активов, а США считают, что необходимо полностью изъять активы России. Полная конфискация российских активов высвободила бы, по данным газеты, более 250 млрд евро.

По сведениям издания, ЕК намерена выдвинуть гораздо более ограниченный план использования только прибыли, получаемой от активов, на сумму около 3 млрд евро в год.

ЕК планировала обнародовать свой план 24 февраля, однако его презентацию перенесли, чтобы было больше времени для оценки возможных юридических и финансовых последствий.

"Текст предложения об использовании доходов готов. Мы ждем только политического сигнала от государств-членов", - сообщил Politico источник в ЕК.

Германия, Франция и Италия, отмечает издание, обеспокоены тем, что конфискация активов "запятнает" репутацию еврозоны и потенциально может воспрепятствовать международным инвестициям. Кроме того, лидеры европейских стран опасаются ответных действий Москвы в отношении европейских активов в России, а также кибератак.

Большая часть активов хранится в Бельгии, на территории США же находится лишь небольшая часть средств РФ, поэтому любой шаг по конфискации российских активов требует одобрения Европы.

5 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если бы государствам ЕС удалось договориться об использовании замороженных активов России, Евросоюз смог бы направить эти средства для усиления оборонно-промышленной базы Украины, но пока согласия в ЕС нет и продолжаются дискуссии. "Наши обсуждения касаются доходов, генерируемых этими активами. Не самого капитала, а дохода с него", - сказал Боррель.

Совет ЕС объявил 12 февраля 2024 года о решении, разъясняющем обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Банка России, которые были заморожены вследствие ограничительных мер ЕС.

Принятое решение, сообщалось в коммюнике совета, "разъясняет правовой статус доходов, получаемых центральными депозитариями в связи с владением российскими иммобилизованными активами, и устанавливает четкие правила для лиц, владеющих ими".

В частности, совет постановил, что "центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно". Кроме того, этим депозитариям запрещается распоряжаться полученной прибылью.