Никки Хейли не будет участвовать в выборах президента США как независимый кандидат

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Участница республиканских праймериз, бывший постпред США при ООН Никки Хейли заверила Fox News, что не будет бороться за пост президента в качестве независимого кандидата.

"Я говорила много, много раз, что я не буду участвовать в качестве независимого кандидата. Я не буду участвовать и как беспартийный кандидат, потому что я республиканка", - ответила она на вопрос, рассматривает ли она эту возможность в случае, если она не станет кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Она отметила, что всегда была консервативной республиканкой и не намерена это менять.

В последние дни в американских СМИ активно обсуждалась идея, что Хейли, шансы которой на победу на республиканских праймериз все ниже, могла бы баллотироваться как независимый кандидат.

5 марта в США проходит так называемый "супервторник", когда внутрипартийные выборы проводятся сразу в нескольких штатах. Американские СМИ отмечают, что для Хейли это последний шанс нагнать своего основного соперника - экс-президента США Дональда Трампа.

Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.

В настоящее время праймериз проводятся гораздо чаще, чем кокусы. Они, как правило, характеризуются более высоким уровнем участия. Избиратели голосуют тайно с помощью бюллетеней.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты, в августе - съезд Демократической партии.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.