Трамп продолжает лидировать на предварительных выборах республиканцев

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на ноябрьские выборы, уверенно побеждает на праймериз и кокусах в так называемый супервторник, сообщают американские СМИ.

В этот день демократические и республиканские предварительные выборы проводятся сразу в нескольких штатах.

Хотя окончательный подсчет голосов избирателей еще не завершен, СМИ отдают победу Трампу в штатах Виргиния, Северная Каролина, Оклахома, Теннесси, Мэн, Техас, Арканзас, Алабама, Колорадо, Миннесота и Массачусетс, Техас и Калифорния.

В интервью Fox News Трамп заявил: "Это отличный вечер. Редко политики видели что-либо подобное", добавив, что для него большая честь "представлять не только Республиканскую партию, но и нашу страну, возвращая ее к здоровью и процветанию".

По подсчетам телеканала NBC, на съезде Республиканской партии, который определит кандидата в президенты, с учетом предварительных выборов за Трампа могут проголосовать 911 делегатов, для выдвижения необходимы 1215 голосов.

Единственный соперник Трампа от республиканцев, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, заручилась поддержкой 78 делегатов предстоящего съезда. Некоторые из ее коллег-республиканцев призывают ее отказаться от дальнейшего участия в гонке и объединиться вокруг Трампа. Однако команда Хейли отказалась сообщить, что ждет ее кампанию впереди.

Что касается демократов, то у них интрига полностью отсутствует, поскольку президент Джо Байден является единственным претендентом на выдвижение в кандидаты на выборах.

Внутрипартийные выборы в США проводятся в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.

У республиканцев предварительные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты. Съезд Демократической партии запланирован на август.