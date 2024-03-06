Трамп побеждает на праймериз республиканцев в 11 штатах

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп может одержать победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штатах Арканзас, Алабама, Мэн, Оклахома, Теннеси, Северная Каролина, Вирджиния, Массачусетс, Миннесота, Колорадо и Техас, свидетельствуют прогнозы американских СМИ по итогам "супервторника".

NBC News прогнозирует, что Дональд Трамп победит на республиканских праймериз в Алабаме. На данный момент он получил там голоса 29 делегатов.

В штате Мэн, согласно прогнозам NBC News, экс-президент получил голоса всех 20 делегатов.

Кроме того, по прогнозам телеканала, Трамп побеждает на республиканских праймериз в Массачусетсе, получив голоса 40 делегатов.

В Вирджинии у Трампа пока голоса 39 делегатов из 48, в Северной Каролине 53 из 74, в Оклахоме 28 из 43, в Колорадо 21 из 37.

Согласно прогнозам Politico, Трамп, вероятно, получит голоса всех 40 делегатов от Арканзаса на съезде республиканцев. Также издание прогнозирует, если Трамп наберет более двух третей поданных голосов, он получит всех 58 делегатов от штата Теннесси. В противном случае голоса распределяться пропорционально.

Издание сообщает, что Дональд Трамп также побеждает на президентских праймериз республиканцев в Миннесоте. Он лидирует после подсчета 79,4% голосов.

Как сообщает телеканал CNN, бывший президент Дональд Трамп выигрывает праймериз республиканцев в Техасе. По прогнозу телеканала, он получит голоса 161 делегата. На данный момент после подсчета 76,3% бюллетеней экс-президент получает голоса 99 делегатов.

Как отмечает Politico, у экс-президента уже на 230 делегатов больше, чем у его основной соперницы - бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.

На данный момент он набрал голоса 297 делегатов, у Хейли - 43 голоса.

5 марта в США проходит так называемый "супервторник", когда внутрипартийные выборы проводятся сразу в нескольких штатах. Американские СМИ отмечают, что для Хейли это последний шанс нагнать своего основного соперника - экс-президента США Дональда Трампа.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты, в августе - съезд Демократической партии.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.