Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Что случилось этой ночью: среда, 6 марта

В США готовятся запретить TikTok, Трамп побеждает на праймериз в 11 штатах, ЧП на ТЭЦ в Туве

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Чрезвычайное происшествие произошло в Туве на Шагонарской ТЭЦ. Пострадали 18 человек, они госпитализированы. Спасатели ведут поиски еще трех сотрудников ТЭЦ. Из-за ЧП в Шагонаре отключено центральное отопление.

- Законодатели Палаты представителей США обнародовали законопроект, направленный на запрет TikTok. Его подготовили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. В документе ByteDance и TikTok определены как приложения, контролируемые "иностранными злоумышленниками", сообщило издание The Hill.

- Дональд Трамп побеждает на праймериз республиканцев в 11 штатах: Арканзас, Алабама, Мэн, Оклахома, Теннеси, Северная Каролина, Вирджиния, Массачусетс, Миннесота, Колорадо и Техас, свидетельствуют прогнозы СМИ по итогам "супервторника".

- Президентские выборы пройдут в Венесуэле 28 июля 2024 года, сообщил Национальный совет по вопросам выборов. Ожидается, что в них примет участие действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро.

- В Зеленограде произошел пожар в частном доме, обрушилась кровля на площади 20 кв. м. Погибли 4 человека.

- Британская армия удалила со своего сайта сообщение о том, что принцесса Уэльская примет участие в церемонии выноса знамени 8 июня в Лондоне. По данным СМИ, информация была опубликована без одобрения Кенсингтонского дворца. Кэтрин не появляется на публике с конца декабря 2023 года. В январе она перенесла операцию на брюшной полости.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп побеждает на праймериз республиканцев в 11 штатах

Палата представителей США разработала законопроект о запрете TikTok

Палата представителей США разработала законопроект о запрете TikTok

Армия Британии опровергла заявление о появлении принцессы Уэльской на марше в июне

Армия Британии опровергла заявление о появлении принцессы Уэльской на марше в июне

Президентские выборы пройдут в Венесуэле в конце июля

Президентские выборы пройдут в Венесуэле в конце июля

В Латвии утвердили список запрещенных к импорту продуктов из России и Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 5 марта

Великобритания сняла санкции с основателя "Итеры" Макарова

Великобритания сняла санкции с основателя "Итеры" Макарова

Президент Венгрии подписал закон о ратификации членства Швеции в НАТО

Президент Венгрии подписал закон о ратификации членства Швеции в НАТО

МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ и командующего ЧФ

Блинкен сообщил, что Виктория Нуланд уходит в отставку

Блинкен сообщил, что Виктория Нуланд уходит в отставку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });