Что случилось этой ночью: среда, 6 марта

В США готовятся запретить TikTok, Трамп побеждает на праймериз в 11 штатах, ЧП на ТЭЦ в Туве

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Чрезвычайное происшествие произошло в Туве на Шагонарской ТЭЦ. Пострадали 18 человек, они госпитализированы. Спасатели ведут поиски еще трех сотрудников ТЭЦ. Из-за ЧП в Шагонаре отключено центральное отопление.

- Законодатели Палаты представителей США обнародовали законопроект, направленный на запрет TikTok. Его подготовили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. В документе ByteDance и TikTok определены как приложения, контролируемые "иностранными злоумышленниками", сообщило издание The Hill.

- Дональд Трамп побеждает на праймериз республиканцев в 11 штатах: Арканзас, Алабама, Мэн, Оклахома, Теннеси, Северная Каролина, Вирджиния, Массачусетс, Миннесота, Колорадо и Техас, свидетельствуют прогнозы СМИ по итогам "супервторника".

- Президентские выборы пройдут в Венесуэле 28 июля 2024 года, сообщил Национальный совет по вопросам выборов. Ожидается, что в них примет участие действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро.

- В Зеленограде произошел пожар в частном доме, обрушилась кровля на площади 20 кв. м. Погибли 4 человека.

- Британская армия удалила со своего сайта сообщение о том, что принцесса Уэльская примет участие в церемонии выноса знамени 8 июня в Лондоне. По данным СМИ, информация была опубликована без одобрения Кенсингтонского дворца. Кэтрин не появляется на публике с конца декабря 2023 года. В январе она перенесла операцию на брюшной полости.