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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

ХАМАС отклонил предложение Израиля о перемирии, но готов продолжать переговоры

ХАМАС отклонил предложение Израиля о перемирии, но готов продолжать переговоры
Фото: MARCUS YAM/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Палестинская группировка ХАМАС отклонила последнее из предложенных Израилем соглашений о перемирии в секторе Газа, но выразила готовность продолжить диалог при участии посредников, сообщает в среду агентство EFE со ссылкой на заявление ХАМАС.

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Согласно заявлению группировки, Израиль "продолжает избегать обязательств по этому соглашению, особенно тех, которые касаются постоянного прекращения огня, возвращения перемещенных лиц, ухода из сектора Газа и удовлетворения нужд нашего народа".

"Движение продолжит переговоры через посредников, чтобы достичь соглашения, которое позволит реализовать требования и интересы нашего народа", - заявили в ХАМАС.

Делегация ХАМАС прибыла в Каир в начале недели для возобновления переговоров, в которых также приняли участие представители стран-посредников: Катара, Египта и США. Однако Израиль отказался отправить делегацию в Каир, так как не получил от ХАМАС список с именами заложников группировки, которые еще живы.

Как отмечает EFE, ХАМАС не смог составить такой список, так как у него нет информации о местонахождении или статусе всех заложников, поскольку некоторые из них находятся в плену изолированных ячеек или других военизированных группировок.

Израиль считает, что в Газе остаются 130 заложников, 99 из которых, как полагают, живы.

Условия сделки, от которой отказался ХАМАС, включали перемирие на 40 дней и обмен 40 заложников ХАМАС, находящихся в плену в секторе Газа, на 404 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

ХАМАС Израиль
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