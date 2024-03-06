ХАМАС отклонил предложение Израиля о перемирии, но готов продолжать переговоры

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Палестинская группировка ХАМАС отклонила последнее из предложенных Израилем соглашений о перемирии в секторе Газа, но выразила готовность продолжить диалог при участии посредников, сообщает в среду агентство EFE со ссылкой на заявление ХАМАС.

Согласно заявлению группировки, Израиль "продолжает избегать обязательств по этому соглашению, особенно тех, которые касаются постоянного прекращения огня, возвращения перемещенных лиц, ухода из сектора Газа и удовлетворения нужд нашего народа".

"Движение продолжит переговоры через посредников, чтобы достичь соглашения, которое позволит реализовать требования и интересы нашего народа", - заявили в ХАМАС.

Делегация ХАМАС прибыла в Каир в начале недели для возобновления переговоров, в которых также приняли участие представители стран-посредников: Катара, Египта и США. Однако Израиль отказался отправить делегацию в Каир, так как не получил от ХАМАС список с именами заложников группировки, которые еще живы.

Как отмечает EFE, ХАМАС не смог составить такой список, так как у него нет информации о местонахождении или статусе всех заложников, поскольку некоторые из них находятся в плену изолированных ячеек или других военизированных группировок.

Израиль считает, что в Газе остаются 130 заложников, 99 из которых, как полагают, живы.

Условия сделки, от которой отказался ХАМАС, включали перемирие на 40 дней и обмен 40 заложников ХАМАС, находящихся в плену в секторе Газа, на 404 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.