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LSEG в 2023 году увеличила выручку лучше прогноза, объявила buyback на 1 млрд фунтов

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), в 2023 году увеличила совокупный доход без учета отложенных поступлений (аналог выручки) на 7,8% относительно предыдущего года - до 8,009 млрд фунтов стерлингов ($10,14 млрд), сообщается в пресс-релизе.

Результат оказался выше консенсус-прогноза, представленного самой компанией (7,99 млрд фунтов).

Выручка подразделения Capital Markets, в которое входят результаты LSE, повысилась на 6% в прошедшем году - до 1,546 млрд фунтов. Доходы аналитического подразделения Data & Analytics, в которое входят итоги Refinitiv, увеличились на 6,5% и достигли 5,267 млрд фунтов.

Валовая прибыль компании выросла до 7,236 млрд фунтов с 6,679 млрд фунтов.

Доналоговая прибыль составила 1,195 млрд фунтов против 1,24 млрд фунтов годом ранее.

LSEG также повысила финальные дивиденды на 5,3%, благодаря чему общий размер выплат за год достиг 115 пенсов на акцию.

В текущем году она также планирует выкупить собственные акции на сумму до 1 млрд фунтов напрямую у консорциума Blackstone и Thomson Reuters.

Котировки акций компании в ходе торгов в Лондоне в четверг снижаются на 2,4%.

LSEG Лондон LSE
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