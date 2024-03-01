В Париже задержали 66 фермеров на не согласованной с властями демонстрации

Фото: Remon Haazen/Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Полиция Франции задержала по меньшей мере 66 фермеров, вышедших на незаявленную манифестацию в Париже у Триумфальной арки, передает агентство EFE.

В акции с раннего утра пятницы приняли участие около 150 протестующих. Помимо центра Парижа они также планируют перекрыть некоторые дороги, в частности, вторую кольцевую автодорогу вокруг столицы А86 и восточную автомагистраль А4.

Ранее сообщалось, что своими тракторами и тюками сена фермеры на несколько часов в пятницу блокировали автомобильное движение на Елисейских полях.

Протестующие во Франции сельхозпроизводители, в частности, недовольны предписаниями со стороны ЕС в рамках европейской совместной сельскохозяйственной политики. Фермеры выступают против повышения налогов и роста цен, в частности на топливо для сельскохозяйственной техники, жестких экологических установок Брюсселя в соответствии с европейским "зеленым курсом", а также против импорта дешевой сельхозпродукции из третьих стран.