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Байден призвал сторонников Хейли поддержать его на президентских выборах

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил надежду, что сторонники выбывшей из президентской гонки республиканки Никки Хейли поддержат его, а не Дональда Трампа, на президентских выборах в ноябре 2024 года.

"Нужно быть смелым, чтобы бороться за пост президента. Особенно это актуально в наши дни для Республиканской партии, в которой лишь немногие осмеливаются говорить правду о Дональде Трампе. Никки Хейли делала именно это: она говорила о хаосе, который следует за Трампом по пятам, о том, что он не понимает, какие поступки хорошие, а какие – плохие", - говорится в заявлении демократа Байдена, которое в среду цитируют американские СМИ.

"Дональд Трамп ясно дал понять, что его не интересуют сторонники Никки Хейли. Хочу ясно сказать: для этих людей есть место в моей предвыборной кампании", - добавил Байден.

Действующий президент США опубликовал это заявление вскоре после того, как экс-постпред США при ООН Хейли заявила, что выходит из президентской гонки. В своем выступлении она заверила, что не собирается предавать Республиканскую партию и мешать ей на предстоящих выборах. Она выразила надежду, что Трампу удастся убедить ее избирателей проголосовать за него. В то же время Хейли напрямую не призвала свой электорат отдать голоса за Трампа на президентских выборах осенью 2024 года.

США Джо Байден Никки Хейли Дональд Трамп
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