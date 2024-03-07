Филиппины подтвердили гибель двух граждан из-за нападения хуситов на True Confidence

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Правительство Филиппин подтвердило, что среди троих погибших в результате ракетной атаки хуситов на судно True Confidence в Аденском заливе, - двое филиппинцев, сообщает EFE со ссылкой на заявление Департамента по делам трудящихся.

По его данным, среди четырех раненых - еще два филиппинских моряка.

Президент Фердинанд Маркос-младший призвал департамент оказать максимальную поддержку семьям пострадавших и погибших.

По сообщениям западных СМИ, владельцы True Confidence и управляющий судном подтвердили, что во время атаки хуситов погибли три члена экипажа.

6 марта хуситы подтвердили, что ранее в этот день нанесли ракетный удар по сухогрузу True Confidence в Аденском заливе. По данным сайта Marine Traffic, True Confidence шел под флагом Барбадоса.

Представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари отметил, что мятежники провели атаку после того, как команда судна проигнорировала их предупреждения и не изменила направление движения.

Это первый случай, когда в результате нападения хуситов у берегов Йемена погибли моряки.