В Аденском заливе получил повреждения сухогруз True Confidence

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Аденском заливе получил повреждения сухогруз True Confidence, шедший под флагом Барбадоса, сообщает АР и связывает это с возможным нападением хуситов.

Какое оружие применили против судна, неясно. По информации Управления морских торговых операций Великобритании, перед ударом с экипажем связывались лица, представившиеся йеменскими военными. AP отмечает, что ранее так поступали хуситы перед атаками в Аденском заливе и в Красном море, вероятно, первоначально желая захватить суда.

Мятежники пока не сообщали об атаке на True Confidence. По информации AP, им владеет базирующийся в Лос-Анджелесе фонд Oaktree Capital Management. В фонде пока не комментировали произошедшее.

ВМС Индии обнародовали видеозапись, на которой индийские моряки с эсминца INS Kolkata помогают тушить пожар на борту швейцарского контейнеровоза M/V MSC SKY II, шедшего под флагом Либерии и попавшего под обстрел в минувший понедельник. В компании Mediterranean Shipping Co. заверили, что судно поразила ракета, когда оно шло из Сингапура в Джибути, никто из экипажа не пострадал, а пожар небольшой.

Недавно Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США точно не знают, какой ущерб им удалось нанести военным возможностям мятежников-хуситов в ходе ударов по их позициям в Йемене, и что американской разведке не хватает данных о боевом потенциале мятежников.