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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Хуситы возложили на Вашингтон ответственность за их атаки на суда в Красном море

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - США несут ответственность за каждое нападение хуситов на суда в Красном море, так как именно Вашингтон способствовал эскалации конфликта в секторе Газа, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя мятежников.

"Мы не нападаем ни на какие суда, пока не предупредим их, чтобы они остановились, и есть те, кто подчиняется и отходит, а есть те, кто отказывается и подвергается нападению, и мы считаем США ответственными за все, что происходит в Красном море", - говорится в заявлении представителя движения.

Операция США и союзников против хуситов

Он добавил, что США "сделали выбор в пользу эскалации и расширения конфликта" между Израилем и ХАМАС, и это привело к тому, что хуситы начали обстреливать "израильские суда или те, которые направляются в порты оккупированной Палестины, с целью оказать давление на врага, чтобы он прекратил агрессию и блокаду Газы".

Ранее правительство Филиппин подтвердило, что среди троих погибших в результате ракетной атаки хуситов на судно True Confidence в Аденском заливе - двое филиппинцев. Кроме того, среди четырех раненых также есть два филиппинских моряка.

По сообщениям западных СМИ, владельцы True Confidence и управляющий судном подтвердили, что во время атаки хуситов погибли трое членов экипажа.

Накануне йеменские мятежники-хуситы признали, что в среду провели ракетную атаку на судно True Confidence в Аденском заливе.

По данным сайта Marine Traffic, True Confidence шел под флагом Барбадоса.

Представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари отметил, что мятежники провели атаку после того, как команда судна проигнорировала их предупреждения и не изменила направление движения.

Это первый случай, когда в результате нападения хуситов у берегов Йемена погибли моряки.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Израиль Йемен США ХАМАС сектор Газа
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