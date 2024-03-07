ХАМАС не намерен отказываться от переговоров по прекращению огня в Газе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В движении ХАМАС после окончания очередного раунда переговоров в Каире в четверг заявили, что диалог продолжится вплоть до заключения соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщает Al Jazeera.

"Делегация ХАМАС покинула Каир, заявив, что переговоры по прекращению огня продолжатся до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения", - информирует телеканал.

В свою очередь египетские СМИ сообщают, что переговоры возобновят на следующей неделе.

Ранее в четверг Associated Press со ссылкой на египетских чиновников сообщило, что переговоры по перемирию в секторе Газа "зашли в тупик", в частности, из-за требования ХАМАС заключить сделку по поэтапному прекращению боевых действий.

По словам собеседников агентства, палестинское движение согласовало реализацию первого этапа сделки, но хочет, чтобы удалось добиться более устойчивого прекращения огня.

Более того, в ХАМАС отказываются освободить оставшихся заложников в случае, если силы Израиля не покинут анклава. При этом ХАМАС требует освободить значительное число заключенных, находящихся в Израиле, в том числе отбывающих пожизненное заключение, в обмен на заложников.

Как сообщалось, ХАМАС ранее не согласилось с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было выработано на переговорах в Париже в феврале, поскольку оно не отвечает желанию завершить вооруженный конфликт и позволяет Израилю продолжать боевые действия. В частности, в соглашении не было пункта, подтверждающего прекращение огня после окончания перемирия, и нет никаких региональных или международных гарантий того, что Израиль не возобновит военные действия после него.

В парижских переговорах принимали участие Египет, Катар, Израиль и США.

3 марта переговоры о перемирии в Газе с участием Египта, Катара и США продолжились в Каире. Израиль не направил делегацию в египетскую столицу. Израильские власти заявили, что не примут участие в переговорах, так как ХАМАС не предоставил четкой информации о заложниках.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.