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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС, несмотря на усилившееся давление извне

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Израиль будет продолжать военную операцию против ХАМАС, в том числе на юге сектора Газа, несмотря на растущее давление международного сообщества, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Есть международное давление, и оно растет, но именно когда международное давление растет, мы должны сплотиться, нам нужно выстоять против попыток остановить войну", - заявил Нетаньяху.

Он пообещал добиться полного уничтожения группировки ХАМАС.

"Израиль будет продолжать операцию в секторе Газа, включая Рафах – последний оплот ХАМАС", - добавил премьер.

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В секторе Газа в течение последних суток Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила большое количество оружия и боеприпасов, а также уничтожила несколько командных пунктов группировки ХАМАС в нескольких районах города Хан-Юнис на юге анклава. В центральной части сектора Газа израильские военные ликвидировали группу хамасовцев.

Также артиллерия обстреляла цели в Газе и в других городах анклава.

ВВС Израиля в четверг вновь обстреляли позиции "Хезболлы" на юге Ливана, в то время как на севере Израиля сработали сирены, оповещающие об угрозе ракетного удара. В нескольких населенных пунктах Израиля были слышны взрывы, "Хезболла" позднее взяла на себя ответственность за обстрел.

По информации ЦАХАЛ, сотрудники службы безопасности ШАБАК и пограничной полиции МАГАВ задержали 34 человека на Западном берегу реки Иордан, их подозревают в "причастности к террористической деятельности". Во время проведения операции израильские силы сообщили о попытках помешать действиям военных, и тем пришлось отразить нападения, в том числе с применением взрывных устройств.

В четверг США сообщили, что сбросили на парашютах более 38 тыс. пайков в сектор Газа.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ХАМАС Биньямин Нетаньяху
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