Население Японии впервые сократилось во всех 47 префектурах страны

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Население Японии в 2022 году сократилось на 801 тыс. человек (по сравнению с 2021 годом) до 122 423 038 человек. Это стало самым значительным снижением общей численности населения страны с 1968 года. Более того, впервые отмечено сокращение во всех 47 префектурах страны, сообщает Kyodo со ссылкой на официальные данные властей.

По состоянию на 1 января 2023 года население Японии, включая проживающих в стране иностранцев, составляло 125 416 877 человек, что примерно на 511 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

Численность населения сокращается 14-й год подряд, смертность превышает рождаемость. Так, в 2022 году родилось 772 тыс., а умерло 1,57 млн человек. Если учесть граждан, работающих и учащихся за границей, то это еще минус 7 тыс. человек из статистических данных.

В то же время количество иностранцев в 2022 году впервые за три года увеличилось примерно на 289 тыс. человек до 2 993 839. Этому поспособствовало ослабление ограничений, связанных с COVID-19 – в страну вернулись иностранные студенты и стажеры.

Из всех префектур лишь в Токио наблюдается прирост населения благодаря притоку иностранцев в столицу. А к примеру в префектуре Акита на северо-востоке страны зафиксировано наибольшее сокращение населения – на 1,65%. В самой южной префектуре страны – Окинаве – отмечается снижение числа жителей впервые с 1973 года, когда стали доступны демографические данные этого региона, хотя еще в 2021 году ничто не предвещало падения показателей. Уменьшилось население 92,4% муниципалитетов, и лишь в 7,6% из них есть некоторый рост численности проживающих.

Согласно публикации, лица в возрасте 14 лет и младше составляют 11,82% населения Японии, что на 0,18 п.п. меньше, чем годом ранее. В то же время доля людей в возрасте 65 лет и старше увеличилась на 0,15 п.п. до 29,15%.

Количество работающих японцев, или людей в возрасте от 15 до 64 лет, увеличилось на 0,03 п.п. до 59,03% от общей численности населения.