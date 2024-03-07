В Литве в 2024 году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Литве в 2024 году начнет действовать согласованная годом ранее ротационная система противовоздушной обороны и в республике будут размещены батареи ПВО Patriot, сообщил на пресс-конференции министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"В этом году ротационная система ПВО, о которой было договорено в Вильнюсе, наконец-то, начнет действовать, по крайней мере, частично, - сказал он. - Впервые мы, страны уже договорились, я не буду сейчас называть конкретную дату, но мы договорились о появлении в Литве конкретных систем ПВО, вплоть до Patriot. Это будет уже в этом году".

По его словам, Литва станет первой страной Балтии, где будут созданы ротационные силы ПВО. "Наша цель - ротация, подобная миссии воздушной полиции. Государства сменяют государства, все в движении, что-то приходит в Литву, что-то уходит из Литвы", - сказал министр.

"Мы ожидаем, что этот принцип не будет разовым, по одному месяцу, а будет охватывать все наши календарные месяцы и значительно повысит возможности нашей противовоздушной обороны", - добавил он.

"Количество стран в Европе, обладающих достаточными средствами ПВО, которые можно ротировать, можно сосчитать на пальцах одной руки, - сказал Анушаускас. - Я мог бы назвать их, но не буду".

Министр отметил, что система Patriot будет развернута в Литве европейской страной, а не Соединенными Штатами.

Анушаускас пообещал назвать страны, которые первыми разместят свои системы ПВО в Литве, как только будут согласованы технические нюансы и графики.

Страны НАТО договорились в июне 2023 года о ротационной модели ПВО в ответ на призывы государств Балтии усилить текущую натовскую миссию воздушной полиции, напоминает BNS.

Литва, Латвия и Эстония предложили ротационное развертывание сил и средств ПВО в условиях нехватки средств противовоздушной обороны. Это означает, что разные западные партнеры могут направлять военную технику в разные страны Балтии на ротационной основе.

Литва обсуждала возможность развертывания сил ПВО в регионе с Германией, Швецией, Нидерландами, Италией и Грецией, но пока не достигла конкретных договоренностей.