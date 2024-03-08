Расследование ЦАХАЛ показало, что военные Израиля не стреляли по гумконвою 29 февраля

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Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Расследование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установило, что израильские военные не открывали огонь по гуманитарному конвою 29 февраля в городе Газа во время инцидента, который привел к гибели большого числа палестинцев, пришедших за гумпмощью, сообщает The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛ, военные стреляли лишь по нескольким жителям Газы, которые приблизились к солдатам и танку на блокпосту поблизости, подвергнув опасности военнослужащих.

Командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман передал доклад с выводами в минувший вторник начальнику Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. При этом военные продолжают прояснение обстоятельств инцидента, отмечают важность продолжать доставку гумпомощи в сектор Газа.

Более 100 человек в секторе Газа погибли 29 февраля в очереди за гуманитарной помощью. Палестинские медслужбы винят израильских военных, которые, по словам медиков, нанесли удары по мирным жителям. В свою очередь в ЦАХАЛ заявили, что группа вооруженных лиц открыла огонь, когда занималась расхищением помощи. По версии израильской стороны, большинство палестинцев погибло в давке или попало под колеса грузовиков.

В Китае, во Франции, в ООН осудили этот инцидент. Позднее поступали сообщения, что якобы президент США Джо Байден отказался разговаривать по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после данного происшествия. Однако в канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху назвали эти сообщения ложью.