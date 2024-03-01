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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

США заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее Израиль за гибель людей в Газе

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Арабским странам не удалось заручиться поддержкой Совета Безопасности ООН заявления, в котором израильские военные обвиняются в гибели людей, ожидающих доставки продовольствия и другой гуманитарной помощи вблизи города Газа, сообщает Times of Israel.

Как заявил журналистам посол Палестины в ООН Рияд Мансур после экстренного закрытого заседания Совбеза, 14 из 15 членов совета поддержали заявление, выдвинутое Алжиром. "Против" высказались только США.

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Мансур также сообщил, что число погибших возросло с 104 до 122.

В свою очередь, заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил: "У нас нет всех фактов- вот в чем проблема".

По его словам, поступают противоречивые сообщения, и США пытаются собрать все факты, в том числе об "обстоятельствах гибели людей".

Ранее сообщалось, что не менее 104 палестинцев погибли в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа. Израиль утверждает, что смерти стали результатом давки, палестинские медслужбы винят израильских военных.

Медики утверждают, что смерти и ранения стали результатом ударов, которые нанесла армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

При этом в ЦАХАЛ сообщили, что смерти и ранения стали результатом давки.

"Рано утром во время въезда грузовиков с гуманитарной помощью на север сектора Газа местные жители окружили грузовики и начали их грабить. Во время инцидента десятки жителей сектора Газа пострадали из-за давки", - сообщается в телеграм-канале израильской армии.

Вместе с тем The Times of Israel со ссылкой на источник в ЦАХАЛ сообщает, что во время инцидента некоторые палестинцы стали двигаться в сторону израильских военных, которые координировали движение грузовиков, что поставило военных "под угрозу". Из-за этого военнослужащие открыли огонь по толпе.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

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