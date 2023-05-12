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Трамп подал апелляцию на решение суда о выплате $5 млн за клевету

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал решение суда в Нью-Йорке, который признал его виновным в нанесении побоев и клевете в отношении журналистки Джин Кэрролл и предписал выплатить $5 млн, сообщает телеканал CNN.

"Адвокаты Трампа подали в четверг апелляцию в апелляционный суд второго округа США", - говорится в сообщении.

Во вторник присяжные признали 45-го американского президента виновным в нанесении побоев Кэрролл и клевете против нее. При этом присяжные отвергли утверждения журналистки о том, что Трамп изнасиловал ее в 1996 году, однако признали, что он несет ответственность за домогательства. Бывшего главу Белого дома обязали выплатить $2 млн за нанесение побоев и $3 млн за клевету.

Трамп, который не присутствовал в зале суда, ранее заявлял, что никогда не домогался Кэрролл и даже не знаком с ней.

Адвокат Трампа Джо Такопина ранее заявил, что Кэрролл придумала всю историю, чтобы стимулировать продажи своей автобиографии, вышедшей в 2019 году. Именно в этой книге она впервые обвинила Трампа в изнасиловании. По словам журналистки, она встретила экс-президента в магазине Bergdorf Goodman, где он стал домогаться ее в раздевалке.

После вердикта Трамп вновь заверил, что никогда не встречал Кэрролл. "Этот вердикт- продолжение самой крупной в истории охоты на ведьм", - подчеркнул он.

США Нью-Йорк Дональд Трамп
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