Что случилось этой ночью: суббота, 9 марта

Эрдоган готов провести мирный саммит с РФ и Украиной, Трамп внес $91,63 млн залога по делу о клевете, 47 дронов уничтожили над регионами РФ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские военные перехватили 47 украинских беспилотников над 4 регионами, из них 41 дрон уничтожен над Ростовской областью. В результате массовой атаки БПЛА на Таганрог пострадал сотрудник МЧС, участвовавший в устранении ее последствий. В Курской области в течение трех часов действовала ракетная опасность.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов организовать саммит по украинскому урегулированию, если обе стороны согласятся его провести, сообщило агентство "Анадолу".

- Евросоюз выделит Украине военную помощь в размере 21 млрд евро в 2024 году, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, за последние три года страны ЕС уже выделили Киеву оружия и боеприпасов на 28 млрд евро.

- Сенат США одобрил пакет законопроектов о расходах в 2024 финансовом году. За него проголосовали 75 сенаторов, 22 выступили против. Пакет из шести законопроектов предусматривает выделение более $460 млрд на финансирование правительственных учреждений.

- Экс-президент США Дональд Трамп внес залог в размере $91,63 млн, чтобы обжаловать решение по делу Э. Джин Кэрролл. В конце января суд присяжных в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить писательнице $83,3 млн в качестве компенсации за клевету.

- Байден заявил, что подпишет законопроект о запрете TikTok в стране, если его одобрит Конгресс. "Если его примут, я его подпишу", - заявил глава США.