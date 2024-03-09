Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Сейм Польши принял закон о выходе из ДОВСЕ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Парламент Польши проголосовал за выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщила в субботу пресс-служба сейма.

"Сейм принял закон, изменяющий сферу применения договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, - говорится в сообщении. - Парламент Польши подавляющим большинством голосов проголосовал за приостановку участия страны в международном договоре".

ДОВСЕ был подписан СССР в 1990 году, в 1992 году постсоветские страны достигли соглашения о максимальном количестве военной техники, которую они могут иметь на своей территории.

ДОВСЕ регулировал баланс вооруженных сил между НАТО и государствами Варшавского договора (Румыния, Албания, СССР, Чехословакия, Польша, Германия, Венгрия и Болгария). Основой договора была система количественных ограничений по пяти основным категориям обычных вооружений и техники государств-участников - танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты. Договор являлся бессрочным. Участники имели право выйти из ДОВСЕ при условии заблаговременного уведомления остальных государств об этом решении.

7 ноября 2023 года Россия вышла из ДОВСЕ. В тот же день в НАТО заявили, что входящие в альянс страны приостанавливают участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе.

Польша ДОВСЕ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Асиф Али Зардари во второй раз стал президентом Пакистана

Туск не убедил фермеров прекратить протесты против сельхозпродукции Украины

Туск не убедил фермеров прекратить протесты против сельхозпродукции Украины

Генконсульство РФ откроется в столице Мальдив

Эрдоган намерен продолжать поддерживать ХАМАС

Премьер Венгрии остался доволен переговорами с Трампом

Операция США и союзников против хуситов

Хуситы заявили о применении 37 дронов против кораблей США близ Йемена

Хуситы заявили о применении 37 дронов против кораблей США близ Йемена

Глава МИД Армении заявил, что в стране активно обсуждается идея вступления в ЕС

Глава МИД Армении заявил, что в стране активно обсуждается идея вступления в ЕС

В Пентагоне рассказали о существовавших планах реконструкции НЛО при их обнаружении

В Пентагоне рассказали о существовавших планах реконструкции НЛО при их обнаружении

Что случилось этой ночью: суббота, 9 марта

Трамп встретился с венгерским премьером во Флориде

Трамп встретился с венгерским премьером во Флориде
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });