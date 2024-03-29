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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:30

Польша приостановила действие ДОВСЕ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда подписал акт о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщило польское бюро национальной безопасности.

"Президент Анджей Дуда сегодня подписал акт от 7 марта 2024 года, позволяющий президенту республики Польша изменить сферу действия договора, приостановив его действие", - говорится в сообщении.

Применение договора приостановлено из соображений безопасности и интересов внешней политики Польши, объяснили в спецслужбе.

После денон‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌сации ДОВСЕ Россией 7 ноября 2023 года страны НАТО приняли декларацию о намерении приостановить действие договора.

Целью договора, подписанного 19 ноября 1990 г, было сокращение обычных наступательных вооружений, которыми располагали государства НАТО и бывшие страны Варшавского договора на момент его заключения, а затем поддержание их на определенном уровне. Обязательства касались пяти категорий обычных вооружений: танков, боевых бронированных машин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов. Польша стала участником Договора 9 ноября 1992 года.

Анджей Дуда НАТО Польша ДОВСЕ
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