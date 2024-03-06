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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Правительство Молдавии одобрило выход страны из ДОВСЕ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Молдавия выйдет из договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), такое решение одобрило правительство страны.

Приостановление действия ДОВСЕ должно быть утверждено парламентом и согласовано президентом. После этого МИД Молдавии уведомит о таком решении Нидерланды, которые являются депозитарием документа.

Договор был подписан СССР в 1990 году, в 1992 году постсоветские страны достигли соглашения о максимальном количестве военной техники, которую они могут иметь на своей территории.

ДОВСЕ регулировал баланс вооруженных сил между НАТО и государствами, подписавшими Варшавский договор (Румыния, Албания, СССР, Чехословакия, Польша, Германия, Венгрия и Болгария). В основе договора лежала система количественных ограничений на пять основных категорий обычных вооружений и техники в вооруженных силах государств-участников в районе применения договора - танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолеты и боевые самолёты. Договор являлся бессрочным. Участники имели право выйти из ДОВСЕ при условии заблаговременного, минимум за 150 дней, уведомления всех остальных государств об этом решении.

МИД Нидерланды СССР Молдавия ДОВСЕ
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