Скончалась диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Телеведущая Светлана Моргунова. Архивное фото. Фото: Антон Тушин/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Диктор Центрального телевидения СССР, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ Светлана Моргунова скончалась в возрасте 84 лет, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" её племянник, муниципальный депутат округа Таганский Илья Свиридов.

Он не стал уточнять точную причину смерти, напомнив о преклонном возрасте Моргуновой и том, как сильно её надломила смерть сына Максима в 2020 году.

По словам Свиридова, похороны могут пройти на Троекуровском кладбище во вторник, но пока точной информации на этот счёт нет.

Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Училась в театральной студии при театре им.Моссовета. Работала диктором Центрального телевидения с 1961 года, вела выпуски "Голубого огонька" вместе с актером Валентином Смирнитским, а также музыкальной программы "Утренняя почта".

Награждена орденом Дружбы в 2011 году "за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность", удостоена звания заслуженная артистка РСФСР в 1978 году и звания народная артистка РФ в 2000 году.