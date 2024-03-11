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Правые партии опережают левых на выборах в парламент Португалии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Партии правого толка близки к тому, чтобы прекратить многолетнее доминирование социалистов в политической жизни страны, свидетельствуют предварительные результаты голосования на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах.

По данным португальских СМИ, после обработки 75% бюллетеней первое место занимает правая коалиция "Демократический альянс" с 31,36% голосов, социалисты идут вторыми - 28,84% голосов. На третьем месте находится набравшая в последнее время популярность ультраправая партия "Хватит!" (Chega), за которую проголосовали 19,3% избирателей. Остальные участники выборов оказались далеко позади.

Агентство ЭФЭ, в свою очередь, отмечает, что такие результаты свидетельствуют о "повороте вправо" Португалии, спустя восемь лет нахождения у власти социалистов во главе с премьером Антониу Коштой.

Португалия Демократический альянс Хватит!
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