Что случилось этой ночью: вторник, 12 марта

Израиль нанес авиаудары по ливанскому городу Баальбек, республиканцы раскритиковали предложенный Байденом бюджет, БПЛА атаковали 7 регионов РФ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Семь российских регионов были атакованы украинскими БПЛА. Дроны сбиты в Московской, Курской, Воронежской, Тульской областях. В Белгородском районе без электроснабжения остались семь сел. В Нижегородской области беспилотники атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне, в Орловской области налету подверглась нефтебаза.

- Израиль нанес авиаудары по ливанскому городу Баальбек и его окрестностям, где, по данным военных, дислоцировались объекты террористической организации "Хезболла". Один из ударов пришелся по фабрике, где производится оливковое масло. В результате погиб мирный житель, шестеро ранены.

- Республиканцы в Палате представителей раскритиковали предложенный Байденом бюджет на 2025 г. В совместном заявлении они назвали его "дорожной картой, которая ведет к упадку Америки".

- Иран готов обсуждать с Европой восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при наличии у нее соответствующей политической воли, заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

- Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует всемирному антидопинговому кодексу, заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Исполком WADA выразил обеспокоенность в связи с Играми дружбы, которые должны пройти в РФ в сентябре 2024 года, так как агентство не может поручиться за их антидопинговую программу.