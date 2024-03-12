Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:53

Что случилось этой ночью: вторник, 12 марта

Израиль нанес авиаудары по ливанскому городу Баальбек, республиканцы раскритиковали предложенный Байденом бюджет, БПЛА атаковали 7 регионов РФ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Семь российских регионов были атакованы украинскими БПЛА. Дроны сбиты в Московской, Курской, Воронежской, Тульской областях. В Белгородском районе без электроснабжения остались семь сел. В Нижегородской области беспилотники атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне, в Орловской области налету подверглась нефтебаза.

- Израиль нанес авиаудары по ливанскому городу Баальбек и его окрестностям, где, по данным военных, дислоцировались объекты террористической организации "Хезболла". Один из ударов пришелся по фабрике, где производится оливковое масло. В результате погиб мирный житель, шестеро ранены.

- Республиканцы в Палате представителей раскритиковали предложенный Байденом бюджет на 2025 г. В совместном заявлении они назвали его "дорожной картой, которая ведет к упадку Америки".

- Иран готов обсуждать с Европой восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при наличии у нее соответствующей политической воли, заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

- Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует всемирному антидопинговому кодексу, заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Исполком WADA выразил обеспокоенность в связи с Играми дружбы, которые должны пройти в РФ в сентябре 2024 года, так как агентство не может поручиться за их антидопинговую программу.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Израиль нанес авиаудары по ливанскому городу Баальбек

Иран готов возобновить с Европой переговоры по СВПД

Иран готов возобновить с Европой переговоры по СВПД

В WADA заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу

В WADA заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу

В Минобороны Израиля обвинили Иран в поставках оружия на Западный берег Иордана

Байден запрашивает у Конгресса $1,5 млрд в 2025 году на борьбу с влиянием РФ

Байден запрашивает у Конгресса $1,5 млрд в 2025 году на борьбу с влиянием РФ

В Думу внесен проект о признании незаконной передачи Крыма Украине в 1954 году

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Хакеры прерывали работу заводов бельгийской пивоварни Duvel

Хакеры прерывали работу заводов бельгийской пивоварни Duvel
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });