Международный экипаж корабля "Союз МС-25" отправится к МКС с Байконура

Пуск ракеты-носителя запланирован на 16:21 по Москве

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-25" на Международную космическую станцию (МКС) с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Новицким, представительницей Белоруссии Мариной Василевской и астронавтом NASA Трейси Дайсон ожидается в четверг с космодрома Байконур.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-25", запланирован на 16:21 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 19 минут. Стыковка "Союза МС-25" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС состоится в 19:40 по Москве.

По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 186 суток.

Астронавт NASA Дайсон отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Данный полет станет третьим на российском корабле "Союз МС" в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном "Роскосмосом" и NASA.

Новицкий и Василевская проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю 2 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Дайсон продолжит полет до сентября и приземлится на корабле "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Василевская является бортпроводником авиакомпании "Белавиа", а ее дублер Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра.