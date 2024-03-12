Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Катар интенсифицирует переговоры о перемирии в Газе и требует открыть сухопутные гумкоридоры

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани во вторник заявил, что проводимые с его участием переговоры о перемирии в секторе Газа активизировались с наступлением Рамадана, сообщают арабские СМИ.

"Попытки переговоров продолжаются, и сейчас в Рамадан они интенсифицировались", - сказал катарский министр.

Он также отметил важность "открытия без каких-либо ограничений сухопутных коридоров для гумпомощи сектору Газа".

В миреНетаньяху пообещал полностью ликвидировать руководство ХАМАСЧитать подробнее

"Морской коридор не может заменить сухопутные коридоры", - сказал глава МИД Катара, комментируя сообщения о том, что первое судно с гумпомощью отправилось утром во вторник из порта Кипра в сектор Газа.

Ранее ХАМАС не согласился с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было выработано на переговорах в Париже в феврале, поскольку оно не отвечает видению группировки завершения войны и позволяет Израилю продолжать боевые действия. В частности, они отмечали, что в соглашении нет пункта, подтверждающего прекращение огня после окончания перемирия, и нет никаких региональных или международных гарантий того, что Израиль не возобновит военные действия после него. В парижских переговорах принимали участие Египет, Катар, Израиль и США.

3 марта переговоры о перемирии в Газе с участием Египта, Катара и США продолжились в Каире, но сообщений о каких-либо результатах не поступало. Израиль не направил делегацию в египетскую столицу. Израильские власти заявили, что не примут участие в переговорах, так как ХАМАС не предоставил четкой информации о заложниках.

Катар Израиль сектор Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале

Премьер-министр Гаити пообещал уйти в отставку на фоне неутихающих беспорядков

Премьер-министр Гаити пообещал уйти в отставку на фоне неутихающих беспорядков

В Эстонии с 13 марта начнут штрафовать владельцев машин с российскими номерами

В Эстонии с 13 марта начнут штрафовать владельцев машин с российскими номерами

Пашинян заявил, что пограничники РФ покинут ереванский аэропорт до 1 августа

Пашинян заявил, что пограничники РФ покинут ереванский аэропорт до 1 августа

Аргентинский ЦБ снизил ключевую ставку до 80% со 100%

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 12 марта

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Израиль нанес авиаудары по ливанскому городу Баальбек

Иран готов возобновить с Европой переговоры по СВПД

Иран готов возобновить с Европой переговоры по СВПД
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });