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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Из порта Ларнаки вышло первое судно с гуманитарной помощью для сектора Газа

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Из порта Ларнаки на Кипре вышло первое судно с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, оно должно опробовать создаваемый морской гуманитарный коридор для помощи гражданскому населению анклава, сообщает Cyprus Mail.

На борту находятся около 200 тонн продовольствия, в частности мука и рис. Судно принадлежит испанской благотворительной организации Open Arms, пишет The Times of Israel. Причал в порту Газы, куда будут доставлены грузы, построили и будут обслуживать американские военные, сообщалось ранее.

В марте Еврокомиссия, Кипр, ОАЭ, США и Великобритания одобрили создание морского коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В совместном заявлении отмечалось, что важную роль в запуске морского коридора сыграло лидерство Кипра: инициатива "Амальтея" предусматривает механизм безопасной доставки помощи с острова в сектор Газа по морю.

При этом участники проекта в заявлении признали, что "доставка гуманитарной помощи непосредственно в Газу по морю будет сложной задачей", и они "будут продолжать оценивать и корректировать свои усилия, чтобы обеспечить максимально эффективную доставку помощи".

Хроника 07 октября 2023 года – 12 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Еврокомиссия Кипр сектор Газа Ларнака
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