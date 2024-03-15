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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:32

ХАМАС передал Израилю через посредников ответ по сделке о прекращении огня в Газе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС передало Израилю в четверг через катарских и египетских посредников свой ответ относительно соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Axios.

"ХАМАС заявил (...), что передал египетским и катарским посредникам всеобъемлющее предложение по сделке с заложниками, которая включает прекращение огня, освобождение заключенных, доставку гуманитарной помощи в Газу, возвращение перемещенных палестинцев в свои дома и вывод израильских войск из анклава", - отмечает портал.

Как сообщил Axios высокопоставленный израильский чиновник, премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль Тани беседовал в четверг с директором израильской разведслужбы "Моссад" и направил ему ответ ХАМАСА.

Чиновник уточнил, что ответ ХАМАСА впервые включал количество заключенных, которых палестинское движение требует освободить.

Он отметил, что число заключенных, которых требует освободить ХАМАС, все еще слишком велико. Однако, по его мнению, ответ ХАМАС уже может привести к серьезным переговорам.

"Есть с чем работать", - заявил собеседник портала.

Ожидается, что военный кабинет Израиля соберется в пятницу, чтобы обсудить ответ ХАМАСА и принять решение о дальнейших шагах.

Хроника 07 октября 2023 года – 15 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Катар ХАМАС Газа Израиль
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