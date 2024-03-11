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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Боррель предложил тратить на оборону Украины доходы с замороженных активов РФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что чрезвычайные доходы от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов могли бы быть, прежде всего, направлены на решение оборонных задач Украины. Он написал об этом в своем блоге.

"До сих пор мы рассматривали возможность использования этой прибыли для поддержки восстановления Украины. Однако сейчас главным вопросом на Украине является не столько восстановление, сколько предотвращение дальнейших разрушений", - считает он.

"Если государства-члены согласятся - это должно быть единогласное решение по предложению высокого представителя, - мы могли бы использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов для закупки оружия для Украины и/или помощи в укреплении ее оборонной промышленности", - говорится в публикации.

По мнению Борреля, "если государства-члены согласятся, имело бы смысл использовать эти ресурсы для обеспечения дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира". В более долгосрочной перспективе можно было бы "также использовать эти средства для поддержки украинской оборонно-промышленной базы".

Боррель видит "укрепление украинской оборонно-промышленной базы и помощь ей в тесном сотрудничестве с европейской промышленностью" как "часть будущих обязательств ЕС по обеспечению безопасности Украины".

"Чтобы стимулировать это сотрудничество, в этом году мы проведем форум оборонной промышленности ЕС-Украина и откроем в Киеве бюро оборонных инноваций", - написал высокий представитель ЕС.

Евросоюз Жозеп Боррель Украина
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