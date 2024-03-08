Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:39

Брюссель пообещал Киеву военную помощь в 2024 году на 21 млрд евро

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину и выделит в 2024 году военной помощи не менее, чем на 21 млрд евро, заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"В этом году наша военная поддержка существенно увеличится. В общей сложности за последние три года ЕС и государства-члены совместно предоставили военную помощь на сумму 28 млрд евро. На этот год государства-члены ЕС планируют около 21 млрд евро. Это основано на частичной информации, поэтому фактическая сумма будет еще больше", - сказал Домбровскис в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

Заместитель председателя ЕК подтвердил, что "коллективные европейские усилия направлены на поставку одного миллиона артиллерийских снарядов к концу года". "И мы продолжим эти усилия и в ближайшие годы. Мы, разумеется, осознаем срочность этих поставок", - заверил Домбровскис.

Он также упомянул о финансовой поддержке Украины. "Фонд для Украины вступил в силу и обеспечит стабильное и предсказуемое финансирование для страны на следующие четыре года в период с 2024 по 2027 год на общую сумму 50 млрд евро", - напомнил зампред ЕК.

Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия предоставит первый платеж в рамках этого механизма "позднее в этом месяце в размере 4,5 млрд евро, а в апреле - еще 1,5 млрд евро". Выплаты будут связаны с реализацией плана по Украине, над которым, по его словам, идет интенсивная работа ЕК с украинским правительством.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Брюссель Валдис Домбровскис Украина Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Эрдоган готов организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине

Эрдоган готов организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине

Что произошло за день: пятница, 8 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

Пять человек погибли в Газе из-за неудачного сброса на парашютах гумпомощи

Пять человек погибли в Газе из-за неудачного сброса на парашютах гумпомощи

ООН увидела в поселенческой активности Израиля помехи к созданию государства палестинцев

Обострение палестино-израильского конфликта

Расследование ЦАХАЛ показало, что военные Израиля не стреляли по гумконвою 29 февраля

Расследование ЦАХАЛ показало, что военные Израиля не стреляли по гумконвою 29 февраля

Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам

Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам

Что случилось этой ночью: пятница, 8 марта

Президент США призвал помочь Украине "остановить Россию"

Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Устройства связи обнаружены на китайских грузовых кранах в портах США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });