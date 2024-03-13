Ливан обратится в СБ ООН из-за опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В МИД Ливана намерены подать жалобу в СБ ООН из-за участившихся атак Израиля по территории страны, так как эскалация ситуации может втянуть в войну весь регион, сообщают в среду ближневосточные СМИ.

"Особо беспокоит тот факт, что эта эскалация затрагивает наши районы, отдаленные от южных границ Ливана, что говорит о желании Израиля расширять конфликт и втянуть в войну весь регион", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что атаки Израиля по Ливану стали происходить чаще и дальше от границ, а также стали более жестокими, и именно поэтому Ливан намерен подать жалобу.

В МИД также призвали международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил эти атаки, а также в очередной раз обратились к СБ ООН с просьбой осудить действия Иерусалима.