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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

ХАМАС и "Хезболла" провели переговоры в Бейруте

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Представители радикальной палестинской группировки ХАМАС провели в Бейруте переговоры с главой ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасаном Насраллой.

В сообщении по итогам встречи, которое приводят во вторник израильские СМИ, говорится, что представители двух радикальных группировок обсудили ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также переговоры по прекращению "агрессии в Газе".

Встреча делегации ХАМАС с Насраллой состоялась в понедельник, 11 марта.

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7 октября 2023 года правящая в секторе Газа группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, убив около 1,2 тыс. человек и захватив более 200 заложников.

В ответ на действия палестинских радикалов, которых поддержала "Хезболла", Израиль начал широкомасштабную военную операцию против ХАМАС в анклаве. Тем временем боевики "Хезболлы" и израильские военные активизировали обстрелы позиций друг друга вдоль израильско-ливанской границы.

Посредники в лице Египта, Катара и США организовали непрямые переговоры с Израилем и ХАМАС с целью достижения прекращения огня в Газе и освобождения заложников в обмен на выпуск из тюрем палестинских заключенных. Однако эти усилия пока не принесли результатов.

Между тем, на прошлой неделе израильские и ливанские СМИ сообщили, что власти Израиля готовятся приступить к полноценной военной операции против движения "Хезболла", если до 15 марта не удастся добиться соглашения о нормализации ситуации на границе с Ливаном.

Во вторник утром "Хезболла" запустила в сторону Израиля в общей сложности около 100 ракет. Эта атака стала одной из крупнейших с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, отмечают израильские военные.

Бейрут Ливан ХАМАС Хезболла Хасан Насралла
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